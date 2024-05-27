В красном платье и с новой прической: княгиня Шарлин в эффектном луке на светском мероприятии

Ее Высочество вместе с мужем князем Альбером II присутствовала на гала-ужине Гран-при Монако Формулы-1 26 мая 2024 года в Монако.

Княгиня приехала на торжественное мероприятие в красном макси-платье с серебристой отделкой на верхней части декольте и вырезами на плечах. Она сделала насыщенный вечерний макияж с блестящими светлыми тенями на веках и яркими губами, уложила волосы в новую прическу и дополнила образ крупными серьгами с бриллиантами, браслетом на запястье, маленьким металлическим клатчем и светлым маникюром. В руках у Шарлин был букет цветов.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II также прекрасно выглядел в черном костюме, белоснежной рубашке и в красном галстуке-бабочке. Он также был обут в замшевые туфли с лаковыми вставками. Перед камерами фотографов Альбер обнимал свою супругу, а вот Шарлин выглядела довольно грустной.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Днем ранее монакский дворец поделился фото Шарлин с двумя ее детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Кадр опубликовали в честь Дня матери, который в этот день отмечали в Монако.

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