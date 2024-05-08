В рубашке, джинсах и пончо: княгиня Шарлин посетила велопробег

Принцесса Монако появилась на публичном мероприятии в неожиданном образе.

46-летняя княгиня Шарлин была запечатлена на 10-м ежегодном благотворительном велопробеге из Сен-Тропе в Монако, организованном Велоклубом Монако.

Снимками поделились в официальном аккаунте Шарлин и Альбера II в Instagram.

Княгиня выбрала для светского выхода неожиданный образ, надев синие джинсы, белую рубашку и вязаное пончо с кожаной отделкой от Loro Piana овсяного оттенка и с закругленным вырезом. Обута Шарлин была в кожаные туфли на невысоких каблуках от Manolo Blahnik.

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Принцесса сделала укладку и макияж, надела лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами и улыбалась, когда ее фотографировали.

Недавно вместе с мужем Альбером II и двумя детьми принцесса Шарлин сходила на гонки E-Prix Монако. Тогда для выхода она выбрала аутфит от Louis Vuitton.

Княгиня Шарлин с дочерью принцессой Габриэллой / Фото: Getty Images

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