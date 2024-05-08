У сорочці, джинсах і пончо: княгиня Шарлін відвідала велопробіг

Принцеса Монако з'явилася на публічному заході в несподіваному образі.
46-річна княгиня Шарлін була заскочена на 10-му щорічному благодійному велопробігу з Сен-Тропе в Монако, організованому Велоклубом Монако.
Знімками поділилися в офіційному акаунті Шарлін та Альбера II в Instagram.
Княгиня обрала для світського виходу несподіваний образ, одягнувши сині джинси, білу сорочку та в'язане пончо зі шкіряною обробкою від Loro Piana вівсяного відтінку та з закругленим вирізом. Взута Шарлін була у шкіряні туфлі на невисоких підборах від Manolo Blahnik.
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Принцеса зробила укладання і макіяж, одягла лаконічні сережки-цвяшки з діамантами та усміхалася, коли її фотографували.
Нещодавно разом з чоловіком Альбером II та двома дітьми принцеса Шарлін сходила на перегони E-Prix Монако. Тоді для виходу вона обрала аутфіт від Louis Vuitton.
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