Как оформить субсидию на коммунальные услуги и кто может ее потерять

Хотя субсидия на неотапливаемый период может быть автоматически продлена, до 1 июля некоторые категории граждан должны повторно подать документы на оформление льготы.
Некоторые категории украинцев имеют право на субсидию на оплату коммунальных услуг. В то же время некоторые граждане Украины, у кого уже есть субсидия, рискуют ее потерять при нескольких условиях.
Кого могут лишить субсидии на коммуналку и как оформить субсидию – читайте на ТСН.ua.
Кто может получить субсидию
Право на субсидию имеют те граждане Украины, чьи расходы на коммунальные услуги превышают 15% их совокупного семейного дохода. Это рассчитывается индивидуально.
Когда могут лишить субсидии
Условия, при которых могут отменить субсидию:
- наличие задолженности за коммунальные услуги за три месяца на сумму свыше 680 грн;
- если член семьи не платит ЕСВ более трех месяцев;
- если за последние полгода член семьи приобрел имущество более чем на 50 тыс. грн;
- если в семье кто-то имеет депозит свыше 100 тыс. грн;
- если площадь квартиры превышает 130 кв. м или дома – 230 кв. м;
- наличие авто, которому менее пяти лет, или наличие в семье двух авто, старше 15 лет;
- если в семье есть взрослый, официально не обучающийся, не работающий и не имеющий статуса безработного;
- член семьи, который работает и получает меньше минимального размера выплат.
Заметим, что, хотя субсидия на неотапливаемый период может быть автоматически продлена, до 1 июля некоторые категории граждан должны повторно подать документы на оформление субсидии. Речь идет о тех, кто получал выплаты на момент начала полномасштабной войны, проживал на территориях, ныне оккупированных или находящихся в зоне боевых действий, и до сих пор не обращался для переназначения такого вида помощи.
Как оформить субсидию
Чтобы оформить субсидию, необходимо подать в Пенсионный фонд соответствующее заявление и все необходимые документы. Это можно сделать через сервисные центры, чиновников местных органов власти, ЦПАУ или отправить по почте на адрес ПФУ.
В то же время оформить субсидию можно и через "Дия", мобильные приложения или веб-портал ПФУ.
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Как оформить субсидию через "Дия"
Чтобы оформить субсидию на комуслуги через "Дия", нужно сначала авторизироваться на портале. Это можно сделать, выбрав в меню Услуги раздел пенсии, льготы и пособия.
В заявлении на субсидию через "Дия" следует указать адрес проживания, наличие задолженности за коммунальные услуги, на какой вид услуг требуется льгота, личный счет и поставщика.
Также нужна информация о доходах всех проживающих с вами, транспорте, имуществе, купленной валюте и депозитах на сумму свыше 100 тыс. грн. Следует также указать наличие и уплату алиментов.
Необходимо выбрать способ получения выплат – на карту или отделение "Укрпочты".
После этого остается только скачать фото нужных документов, поставить электронную подпись и отправить заявление.
Это заявление через "Дия" поступит в ПФУ. В случае необходимости фонд может потребовать дополнительные документы и вы получите уведомление об этом. Само заявление рассматривается в течение месяца.
Напомним, что до конца мая в Украине будет принято решение о повышении тарифов на электроэнергию.
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