РФ розмістила на орбіті супутники-вбивці - The Telegraph

У травні Росія запустила таємничий супутник, який, за заявами США, є протикосмічною зброєю.

Росія запустила ще один космічний корабель із протисупутниковими можливостями, який називають супутником-убивцею в навколоземному просторі. Їх стає дедалі більше.

Про це пише видання The Telegraph.

Також читайте США готуються до потенційної війни з Китаєм - Yahoo

"Усе добре, доки ці космічні кораблі не ведуть вогонь. Однак у разі війни орбітальне зіткнення може рознести мільйони високошвидкісних уламків пластику та металу, підвищуючи ризик для супутників, від яких ми залежимо для зв’язку, навігації та інших суто мирних цілей. Навіть Міжнародна космічна станція опинилася б у небезпеці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що 2019 і 2022 роках Російське космічне агентство запустило на низьку орбіту групу невеликих маневрених інспекційних супутників. Їхня функція полягає в тому, щоб зустрічатися із іншими супутниками та перевіряти їх для діагностики несправностей. Але, як зауважують автори статті, за допомогою датчиків і маніпуляторів ці самі супутники могли втручатися в інші супутники або навіть знищувати їх.

"Російські інспекційні супутники, як правило, недовговічні. Через пару років у них закінчується паливо, вони втрачають висоту і згорають в атмосфері. Щоб зберегти орбітальний арсенал для можливої ​​майбутньої космічної війни, Кремль повинен кожні кілька років запускати нову партію інспекційних супутників", - додає The Telegraph.

Додають, що 16 травня росіяни запустили з космодрому Плесецьк на півночі Росії таємничий супутник під назвою "Космос 2576". Чотири дні потому, 20 травня, посол Роберт Вуд, заступник представника США з особливих політичних питань в ООН, прокоментував і заявив , що " Космос" - це, ймовірно, протикосмічна зброя, імовірно здатна атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан відповів, наскільки реально вдарити по Києву космічною ракетою з РФ.

Читайте провідні новини на сьогодні

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.