РФ разместила на орбите спутники-убийцы — The Telegraph

Россия запустила еще один космический корабль с противоспутниковыми возможностями, который называют спутником-убийцей в околоземном пространстве. Их становится все больше.

Об этом пишет издание The Telegraph.

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"Все хорошо, пока эти космические корабли не ведут огонь. Однако в случае войны орбитальное столкновение может разнести миллионы высокоскоростных обломков пластика и металла, повышая риск для спутников, от которых мы зависим для связи, навигации и других сугубо мирных целей. Даже Международная космическая станция оказалась бы в опасности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 и 2022 годах Российское космическое агентство запустило на низкую орбиту группу небольших маневренных инспекционных спутников. Их функция состоит в том, чтобы встречаться с другими спутниками и проверять их для диагностики неисправностей. Но, как отмечают авторы статьи, с помощью датчиков и манипуляторов эти спутники могли вмешиваться в другие спутники или даже уничтожать их.

"Российские инспекционные спутники, как правило, недолговечны. Через пару лет у них заканчивается топливо, они теряют высоту и сгорают в атмосфере. Чтобы сохранить орбитальный арсенал для возможной предстоящей космической войны, Кремль должен каждые несколько лет запускать новую партию инспекционных спутников", – добавляет The Telegraph.

Добавляют, что 16 мая россияне запустили из космодрома Плесецк на севере России таинственный спутник под названием "Космос 2576". Четыре дня спустя, 20 мая, посол Роберт Вуд, заместитель представителя США по особым политическим вопросам в ООН, прокомментировал и заявил , что " Космос" — это, вероятно, противокосмическое оружие, предположительно способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

Напомним, военный эксперт Роман Свитан ответил, насколько реально ударить по Киеву космической ракетой из РФ.

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