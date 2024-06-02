У чому різниця між дронами Mavic і FPV: оператор БПЛА пояснив

Mavic — це очі армії. Він використовується в розвідці, дорозвідці і спостереженні, також для скидів. Вони є доволі ефективними, але дорого їх використовувати.

Оператор БПЛА в ексклюзивному інтерв’ю для TSN.UA розповів, у чому різниця між дронами Mavic і FPV.

“Тому що сам по собі дрон виходить недешевий. FPV дрон в основному це камікадзе. Також їх використовують під скиди, але він набагато дешевший. Можна навчитися як Mavic керувати, так і FPV - у цьому немає нічого складного”, — каже військовий.

Втім, за його словами, FPV в керуванні набагато складніший, ніж Mavic.

“Mavic більш стабільний, сам себе тримає в повітрі, сам може бачити перешкоди і не попадати в них. FPV дрон зовсім інший. Можна порівняти як керування автомобілем і мотоциклом. Автомобіль — це буде Mavic, а мотоцикл — FPV”, — розповів військовий.

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