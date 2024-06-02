В чем разница между дронами Mavic и FPV: оператор БПЛА объяснил

Mavic – это глаза армии. Он используется в разведке, доразведке и наблюдении, также для сбросов. Они достаточно эффективны, но дорого их использовать.

Оператор БПЛА в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал, в чем разница между дронами Mavic и FPV.

“Потому что сам по себе дрон получается недешевый. FPV дрон в основном это камикадзе. Также их используют под сбросы, но он гораздо дешевле. Можно научиться как Mavic управлять, так и FPV – в этом нет ничего сложного”, — говорит военный.

Впрочем, по его словам, FPV в управлении намного сложнее Mavic.

“Mavic более стабилен, сам себя держит в воздухе, сам может видеть препятствия и не попадать в них. FPV дрон совсем другой. Можно сравнить как управление автомобилем и мотоциклом. Автомобиль – это будет Mavic, а мотоцикл – FPV”, – рассказал военный.

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