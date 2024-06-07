Обстріли Дніпропетровщини: найбільше потерпав Нікополь (фото)

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровську область. Вночі наші оборонці знищили над областю три "Шахеди" у Криворізькому районі.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Не припиняються атаки на Нікопольщину. Ворог застосовує і артилерію, і дрони-камікадзе. Від вечора найбільше потерпав Нікополь. Постраждали дві жінки – 70 та 61 років. Лікуватимуться амбулаторно", - написав він.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Крім того, у місті сталися пожежі. Пошкоджено з півтора десятки приватних будинків, гараж. Зруйновані 2 господарські споруди й 10 – понівечені. Знищені або побиті кілька авто. Зачепило лінії електропередач.

Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

"Поцілив агресор і по Мирівській та Марганецькій громадах. Там минулося без постраждалих", - додав він.

Раніше загарбники з артилерії обстріляли Нікопольщину, вбивши жінку.

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