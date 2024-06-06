Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 7 червня?

День, коли не варто ні на кого злитися, навіть якщо привід для прояву негативних емоцій виявиться більш ніж вагомим: не варто витрачати дорогоцінну життєву енергію на злі слова та думки. Для серйозних і рішучих дій їх виявиться недостатньо, але це не означає, що можна байдикувати: до здійснення важливих професійних проєктів потрібно підходити поступово: так, сьогодні можна робити підготовчі дії, які стануть основою для подальшої активної діяльності.

Лев

Левам, які призначили цього дня ділові переговори, вдасться досягти всіх цілей, які вони перед собою поставлять, – партнери підуть назустріч навіть у тих питаннях, на які спочатку збиралися відповісти відмовою. Головне — дотриматися однієї, але важливої умови: зустріч має пройти в максимально неформальній атмосфері, як кажуть, без краваток. Про відповідні умови необхідно подбати самим представникам знака, а домовленості стануть нагородою.

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