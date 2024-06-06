Сирський анонсував реформування ЗСУ: що відомо

У ЗСУ продовжують удосконалювати структури військового управління. Головне завдання – зробити ефективнішою систему командування військами та виключити дублювання функцій. Ці заходи проводяться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ Збройних Сил України до 2035 року.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

У цьому ж контексті, додав він, здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України.

"Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій. Завдяки цьому вже посилені органи військового управління, які здійснюють командування військами в районах бойових дій", – відзначив Сирський.

Попри російську агресію, акцентує він, необхідно створити перспективну структуру Збройних Сил України на період до вступу в НАТО.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують проведення наступальних дій, зокрема на Харківському та Куп'янському напрямках. Штурмують воєнні злочинці РФ наші позиції у Вовчанську та на підступах до Часового Яру.

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