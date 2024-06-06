Сырский анонсировал реформирование ВСУ: что известно

В ВСУ продолжают совершенствовать структуру военного управления. Главная задача – сделать более эффективной систему командования войсками и исключить дублирование функций. Эти мероприятия проводятся в рамках реализации стратегии развития видов и отдельных родов войск Вооруженных сил Украины до 2035 года.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

В этом же контексте, добавил он, осуществляется формирование Сил беспилотных систем ВС Украины.

"Кроме того, продолжается оптимизация штатной структуры подразделений Генерального штаба. В частности, происходит уменьшение их численности и избавление от несвойственных функций. Благодаря этому уже усилены органы военного управления, осуществляющие командование войсками в районах боевых действий", — отметил Сырский.

Несмотря на российскую агрессию, подчеркнул он, необходимо создать перспективную структуру Вооруженных Сил Украины на период до вступления в НАТО.

Напомним, российские оккупанты продолжают проведение наступательных действий, в частности на Харьковском и Купянском направлениях. Штурмуют военные преступники РФ наши позиции в Волчанске и на подступах к Часов Яру.

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