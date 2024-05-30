Безуглая против Генштаба: нардепка снова жестко "наехала" на Сырского

Она считает, что в работе Генштаба ничего не изменилось.

Народная депутатка Марьяна Безуглая заявила, что с момента отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины и его замены на генерал-полковника Александра Сырского в структуре и принципах работы Генштаба ничего не изменилось. Единственным шансом исправить ситуацию является допуск к командованию боевых офицеров низшего звена.

Соответствующее сообщение она опубликовала на своей странице в Facebook.

После отставки Залужного ничего не изменилось

“В чем разница между предыдущим и нынешним руководителем войска? Как изменилась стратегия, какие изменения произошли? Как я уже писала, ничего не изменилось”, — заявила Безуглая.

Она подчеркнула, что наблюдается только одна разница: по ее мнению, Залужный практически не выезжал войска, даже не покидал границ Киевской области. Сырский же постоянно бывает во многих местах.

"Всегда можно сказать, что ты не на связи, а Александр Станиславович не любит общаться, когда он не "бог", а что-то нужно ответить или даже доказать", — написала нардепка.

Безуглая также убеждена, что генералитет не просто не заботится о развитии профессионального уровня и слаженности коллективов бригад, локального лидерства, ценностей и бренда подразделений, но и саботирует подобные действия.

“Это тупик в развитии украинской армии? Считаю, что да, с Сырским, Содолем, Павлюком Баргилевичем и другими представителями фракции”, — заявила нардепка.

Ситуацию спасут командиры подразделений

“Есть ли свет в тоннеле, шансы? Да! Они внизу, в боевых подразделениях, которые развиваются вопреки”, — убеждена Безуглая.

Она считает, что эти люди пытаются самостоятельно обучать своих бойцов, приобретать новейшие технологии для борьбы с россиянами, завязывать знакомства и делиться информацией в обход высших штабов.

Безуглая убеждена, что для эффективного внедрения инноваций необходимо изменить Генштаб: “Может, пора разбить стеклянный потолок? Сменить Генштаб? Дать движение новому генералитету, без "первого факультета", приобретаемого на бесконечно устаревших кафедрах неизмененных военных вузов? Совершить революцию в украинской армии, чтобы победить? Меняйся, чтобы победить. Работает только то, что ведет к победе. И это точно не пенсионеры со звездочками и полотенцами”.

Напомним, скандальная нардепка Марьяна Безуглая раскритиковала генерала Александра Сырского. Ее не устроило кадровое предназначение.