Угроза наступления РФ на север Украины: Арестович назвал 2 сценария

Арестович предполагает, что 300 тыс. войск для наступления на север у россиян нет. Но если они действительно сумели их набрать – это смертельная угроза для Украины.

Угрозы и намеки РФ о возможности наступления на север Украины – это возможность попугать Запад накануне Саммита мира в Швейцарии.

Такое мнение высказал скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, комментурия заявления министр обороны Рустема Умерова.

По слова экс-советника, нужного количества войск и техники для такого наступления у противника на данный момент нет.

"Где они возьмут эти 300 тисяч войск (для наступления. – Ред.), чем будуть вооружать – неясно. Я про эти 300 тысяч слышу уже два года. А если второй вариант – они не пугают, а реально у них есть 300 тысяч, то можна "сливаться". Мы не удержим 300 тысяч, если они пойдуть с Севера. Это технически невозможно", – говорит он.

Арестович считает, что у Украины нету войск и вооружения, чтобы удержать 300 тысяч россиян, если они нападут на новом направлении – с Севера.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров в интервью Reuters заявил, что Россия собирает у северных границ Украины 300-тысячную военную группировку, чтобы открыть новый фронт.

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