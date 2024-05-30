Загроза наступу РФ на північ України: Арестович назвав 2 сценарії

Арестович припускає, що 300 тис. військ для наступу на північ росіяни не мають. Але якщо вони справді зуміли набрати їх – це смертельна загроза для України.

Загрози та натяки РФ про можливість наступу на північ України – це можливість залякати Захід напередодні Саміту світу у Швейцарії.

Таку думку висловив скандальний ексрадник Офісу президента Олексій Арестович, коментар заяви міністр оборони Рустема Умєрова.

За словами ексрадника, потрібної кількості військ та техніки для такого наступу у противника наразі немає.

"Де вони візьмуть ці 300 тисяч військ (для наступу. – Ред.), чим будуть озброювати – неясно. Я про ці 300 тисяч чую вже два роки. А якщо другий варіант – вони не лякають, а реально у них є 300 тисяч, то можна "зливатися". Ми не втримаємо 300 тисяч, якщо вони підуть з Півночі. Це технічно неможливо", – каже він.

Арестович вважає, що Україна не має військ та озброєння, щоб утримати 300 тисяч росіян, якщо вони нападуть на новому напрямку – з Півночі.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умеров в інтерв'ю Reuters заявив, що Росія збирає біля північних кордонів України 300-тисячне військове угруповання, щоб відкрити новий фронт.

Читайте також: