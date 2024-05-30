Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 31 травня?

День небезпечний тим, що агресія витатиме в повітрі, внаслідок чого «іскра» будь-якої сварки чи непорозуміння може перерости у серйозний та неприємний конфлікт. Важливо подбати про моральний комфорт – як власний, так і людей, що перебувають поруч. Так, потрібно уникати закидів та звинувачень зі свого боку і не допускати їх стосовно інших. Небажано також приймати близько до серця негативні новини – вже надвечір виявиться, що вони, м'яко кажучи, були перебільшеними.

Козоріг

Козорогам зірки наполегливо рекомендують відсунути убік усі свої справи і відпочити, тим більше, що фінал робочого тижня цілком цьому сприяє. Якщо представникам знака вдасться не тільки відмовитися від роботи, а й знайти заняття, яке дозволить відновити сили, наступний тиждень виявиться на диво плідним – вдасться досягти рідкісних навіть для цих трудоголіків професійних результатів.

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