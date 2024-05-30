Какому знаку Зодиака повезет 31 мая

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне.

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 31 мая?

День опасен тем, что агрессия будет витать в воздухе, вследствие чего «искра» любой ссоры или недопонимания может перерасти в серьезный и неприятный2 конфликт. Важно позаботиться о моральном комфорте – как собственном, так и находящихся рядом людей. Так, нужно избегать упреков и обвинений со своей стороны и не допускать их по отношению к другим. Нежелательно также принимать близко к сердцу негативные новости – уже к вечеру окажется, что они, мягко говоря, были преувеличены.

Козерог

Козерогам звезды настоятельно рекомендуют отодвинуть в сторону все свои дела и отдохнуть, тем более, что финал рабочей недели вполне к этому располагает. Если представителям знака удастся не только отказаться от работы, но и найти занятие, которое позволит восстановить силы, следующая неделя окажется на редкость плодотворной – удастся достичь редких даже для этих трудоголиков профессиональных результатов.

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