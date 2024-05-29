Безуглая в очередной раз раскритиковала Сырского: за что

Скандальная нардепка Марьяна Безугла раскритиковала генерала Александра Сырского. Ее не устроило кадровое предназначение.

Об этом Безугла написала в своем Facebook.

Что произошло

Как отметила нардепка, главнокомандующий ВСУ Сырский назначил генерала Зубанича заместителем генерала Тарнавского на южном направлении. Она решила напомнить, что Зубаныч – кровавая "знаменитость" в военных кругах, потому что:

в свое время "валил" оборону Харьковщины в 2022 году

потом был Лисичанск

В 2023 году руководил ключевым направлением южного контрнаступления.

"Все истории об утилизации Брэдли и штурмы людьми укреплений и минований за Ореховым – о нем. Этот черт не только не сидит, а снова после небольшой паузы получил равнозначную должность. Кругооборот генералов в природе, или что Валера, что Саша, а незаменимы! Ну, а генерал Содоль до сих пор руководит основным направлением фронта», – констатировала Безугла.

Сейчас ситуация такова, добавила она, что именно в наших тактических подразделениях секрет устойчивости и инноваций украинской армии.

"Сетьцентричность. Несмотря", – высказалась народная депутат.

Мем Безуглой о Сырском

Ранее Безуглая наголову разнесла Минобороны и набросилась на Умерова.

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