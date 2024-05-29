В РФ взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95: время выхода на пусковые рубежи

По состоянию на 23:10 отмечен взлет пяти бортов Ту-95.
В России с авиабазы "Оленья" взлетели стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
Об этом пишут мониторинговые каналы.
В сообщении отмечается, что на 23:10 зафиксирован взлет пяти бортов Ту-95МС курсом на пусковые рубежи в районе города Энгельс и Каспийского моря.
Прибытие в потенциальную зону пуска крылатых ракет Х-101/555:
- 02:15 – Саратовская область;
- 03:20 – Волгоградская область;
- 03:50 – Каспийское море.
Напомним, поисковые работы в харьковском "Эпицентре" завершены. Полиция идентифицировала все 19 тел погибших в результате российских авиаударов, нанесенных российскими военными в субботу, 25 мая.
Кроме того, мы ранее информировали, что оккупанты ударили КАБами по Торецку. В результате атаки есть погибшие и раненые.
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