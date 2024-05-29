Безугла вчергове розкритикувала Сирського: за що

Скандальна нардепка Маряна Безугла розкритикувала генерала Олександра Сирського. Її не влаштувало кадрове призначення.

Про це Безугла написала у своєму Facebook.

Що сталося

Як зазначила нардепка, головнокомандувач ЗСУ Сирський призначив генерала Зубанича заступником генерала Тарнавського на південному напрямку. Вона вирішила нагадати, що Зубанич – кривава "знаменитість" у військових колах, бо:

свого часу "валив" оборону Харківщини у 2022 році

потім був Лисичанськ

2023 року керував ключовим напрямком південного контрнаступу.

"Всі історії про утилізацію Бредлі та штурми людьми укріплень і мінувань за Оріховим – про нього. Цей чорт не тільки не сидить, а знову після невеликої паузи отримав рівнозначну посаду. Кругообіг генералів у природі, або що Валєра, що Саша, а незамінні є! Ну а генерал Содоль досі керує основним напрямком фронту", – констатувала Безугла.

Зараз ситуація така, додала вона, що саме в наших тактичних підрозділах полягає секрет стійкості та інновацій української армії.

"Мережоцентричність. Попри", – висловилася народна депутатка.

Мем Безуглої про Сирського

Раніше Безугла вщент рознесла Міноборони та накинулася на Умєрова.

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