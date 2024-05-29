Безугла вчергове розкритикувала Сирського: за що

Політикиня просто "рознесла" Зубанича, який очолив посаду.
Скандальна нардепка Маряна Безугла розкритикувала генерала Олександра Сирського. Її не влаштувало кадрове призначення.
Про це Безугла написала у своєму Facebook.
Що сталося
Як зазначила нардепка, головнокомандувач ЗСУ Сирський призначив генерала Зубанича заступником генерала Тарнавського на південному напрямку. Вона вирішила нагадати, що Зубанич – кривава "знаменитість" у військових колах, бо:
- свого часу "валив" оборону Харківщини у 2022 році
- потім був Лисичанськ
- 2023 року керував ключовим напрямком південного контрнаступу.
"Всі історії про утилізацію Бредлі та штурми людьми укріплень і мінувань за Оріховим – про нього. Цей чорт не тільки не сидить, а знову після невеликої паузи отримав рівнозначну посаду. Кругообіг генералів у природі, або що Валєра, що Саша, а незамінні є! Ну а генерал Содоль досі керує основним напрямком фронту", – констатувала Безугла.
Зараз ситуація така, додала вона, що саме в наших тактичних підрозділах полягає секрет стійкості та інновацій української армії.
"Мережоцентричність. Попри", – висловилася народна депутатка.
Раніше Безугла вщент рознесла Міноборони та накинулася на Умєрова.
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