Сможет ли Украина победить в войне: Столтенберг назвал условие

Украина все еще может победить, если поддержка союзников будет надежно продолжаться, отметил генсек НАТО.

Несмотря на растущие перед Украиной вызовы на поле боя, украинцы все еще смогут победить в случае надежной и продолжающейся поддержки союзников по по НАТО.

Такое убеждение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг в Праге на совместном с премьер-министром Чехии Петром Фиалой заявлении для прессы перед началом неформального заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО, которое пройдет в пятницу, передает "Интерфакс".

"Украина продолжает храбро сражаться, но вызовы, которые стоят перед ними, становятся все больше и растут. Украина еще может победить, но только с продолжающейся и крепкой поддержкой союзников по НАТО", – заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, завтрашнее неформальное заседание "будет важным моментом в подготовке предстоящего саммита в Вашингтоне".

"Когда лидеры встрется в июле, мы предпримем дальнейшие шаги по инвестированию в нашу безопасность, в усиление связей с партнерами и поддержку Украине. На саммите НАТО в июле мы планируем поставить нашу поддержку на более прочную основу, включая большую роль НАТО в координировании помощи в сфере безопасности и обучении, равно как и в многолетних финансовых обязательствах", – подытожил Йенс Столтенберг.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг недавно заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ в ответ на ее агрессивную войну против мирного населения.

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