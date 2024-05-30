Оккупанты продвигаются на Донбассе: детали от ISW

Российские оккупанты продвигаются на Донбассе. В частности, возле Временного Яра и Авдеевки. Также войска РФ продвинулись в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики сообщают, что войска РФ недавно имели незначительный успех к востоку и юго-востоку от Временного Яра. Геолокационные кадры за 29 мая показывают, что оккупанты продвинулись к югу от Ивановского и в пределах микрорайона Канала в восточной части города. О том, что якобы оккупанты улучшили свои тактические позиции в микрорайоне Канала, рассказывали и "российские военкоры".

Также один российский блоггер утверждал, что части 98-й воздушно-десантной дивизии (ВДВ) создали новые плацдармы на южной и восточной окраинах Нового микрорайона во Временном Яру. Впрочем, в ISW еще не наблюдали визуального подтверждения. линовки.

В Генштабе ВСУ сообщали о наземных обстрелах России вблизи Нового микрорайона, у Григоровки, Ивановского, вблизи Клещиевки и Андреевки.

Карта боев ISW. Времен Яр.

Кроме того, в отчете ISW отмечают, что Войска РФ недавно продвинулись к северо-западу от Авдеевки. Из геолокационных кадров за прошедшие сутки видно, что механизированный отряд оккупантов выдвинулся к бурелому к юго-востоку от Новопокровского (к юго-западу от Авдеевки).

В Генштабе ВСУ сообщили, что 28 мая оккупанты добились "частичного успеха" в неопределенном районе вблизи Авдеевки после обстрелов при поддержке российской авиации. Украинские военные также информировали о высокой интенсивности обстрелов в Покровском направлении.

Авдеевка. Карта боев ISW.

Американские специалисты отмечают, что в течение 29 мая войска РФ продолжали наступательные действия западнее и юго-западнее Донецка. Впрочем, подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Напомним, аналитики Deep State информируют, что враг продвинулся у Нетайлового и Андреевки. На фронте продолжаются активные боевые действия.

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