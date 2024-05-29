Польша опрокидывает "все ресурсы" на границу с Беларусью: что произошло

Польша опрокинет "всех имеющихся ресурсов" в защиту границы с Беларусью. Это связано с нападением мигрантов на польского пограничника.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает Onet.

По словам главы польского правительства, планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы. Впрочем, что будет складываться буферная зона, Туск не уточнил.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена", — подчеркнул политик.

Призыв Туска поддержал министр обороны Польши Владислав Косиняк Камыш. Нападение на польского солдата он назвал "бандитским".

"Все средства в вашем распоряжении. Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб", — отметил глава Минобороны.

По словам заместителя Косиняк-Камиша – Цезария Томчика, раненый пограничник находится в тяжелом состоянии. Инцидент произошел накануне. Польского военнослужащего ранил мигрант, пытавшийся прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью.

Напомним, ранее Дональд Туск заявил, что Минск имеет все более агрессивные намерения в отношении Польши. В частности, он призвал Евросоюз укрепить восточную границу страны с Беларусью, чтобы предотвратить нелегальную миграцию.

Читайте также: