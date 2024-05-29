Польща перекидає "всі ресурси" на кордон з Білоруссю: що сталося

Польща перекине "всіх наявні ресурси" на захист кордону з Білоруссю. Це пов’язано з нападом мігрантів на польського прикордонника.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє Onet.

За словами очільника польського уряду, планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону. Втім, чого саме складатиметься буферна зона, Туск не уточнив.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", - наголосив політик.

Заклик Туска підтримав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Напад на польського солдата він назвав "бандитським".

"Усі засоби у вашому розпорядженні. Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", - зауважив очільник Міноборони.

За словами заступника Косіняк-Камиша - Цезарія Томчика, поранений прикордонник перебуває у важкому стані. Інцидент стався напередодні. Польського військовослужбовця поранив мігрант, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, раніше Дональд Туск заявив, що Мінськ має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі. Зокрема, він закликав Євросоюз укріпити східний кордон країни з Білоруссю, аби запобігти нелегальній міграції.

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