Россияне испытывают на поле боя экспериментальные образцы "военной" техники: видео

Украинские военнослужащие заметили применение российскими оккупантами на Купянском направлении странной военной техники. На поле боя двигалась "полевая ванна".

Видео, снятое военнослужащим 61-го отдельного стрелкового батальона в составе 44-й ОМБр, опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

Он предположил, что такое "чудо техники" российские оккупации вынуждены использовать из-за тотального уничтожения украинскими бойцами настоящих боевых машин.

“Из-за тотального уничтожения техники российские оккупанты вынуждены испытывать экспериментальные образцы. На этих кадрах новое слово в развитии логистики – полевая ванная, самоходная”, — подписал Бутусов опубликованные кадры.

Россияне на поле боя используют "самоходную ванну"

Напомним, ранее для борьбы с украинскими беспилотниками россияне начали применять средства противовоздушной обороны, которым действительно уже нет аналогов в мире. Российские военные "защищают" небо с помощью станины, на которой установлены пять АК-74М.

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