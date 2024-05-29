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Россияне испытывают на поле боя экспериментальные образцы "военной" техники: видео

Россияне испытывают на поле боя экспериментальные образцы "военной" техники: видео

Россияне используют на поле боя "самоходную ванну" / Фото: скриншот с видео

Из-за тотального уничтожения украинскими бойцами настоящих боевых машин оккупанты используют "самоходную ванну".

Украинские военнослужащие заметили применение российскими оккупантами на Купянском направлении странной военной техники. На поле боя двигалась "полевая ванна".

Видео, снятое военнослужащим 61-го отдельного стрелкового батальона в составе 44-й ОМБр, опубликовал в своем Telegram-канале военный обозреватель Юрий Бутусов.

Он предположил, что такое "чудо техники" российские оккупации вынуждены использовать из-за тотального уничтожения украинскими бойцами настоящих боевых машин.

“Из-за тотального уничтожения техники российские оккупанты вынуждены испытывать экспериментальные образцы. На этих кадрах новое слово в развитии логистики – полевая ванная, самоходная”, — подписал Бутусов опубликованные кадры.

Россияне на поле боя используют "самоходную ванну"

Россияне на поле боя используют "самоходную ванну"

Напомним, ранее для борьбы с украинскими беспилотниками россияне начали применять средства противовоздушной обороны, которым действительно уже нет аналогов в мире. Российские военные "защищают" небо с помощью станины, на которой установлены пять АК-74М.

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