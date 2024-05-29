Проблемы с электронной очередью в ТЦК: в Минобороны дали объяснение

По словам спикера МОУ Дмитрия Лазуткина, сервис пока работает в тестовом режиме.

В Киеве зафиксированы сбои в работе электронной очереди в ТЦК, из-за которых военнообязанные не могли воспользоваться этой услугой. В Министерстве обороны Украины прорабатывают все известные случаи, чтобы устранить проблему.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Каждый случай изучается. Связываемся с территориальными центрами комплектования, и соответствующая работа проводится для того, чтобы помочь, если возникают какие-то технические проблемы", – сказал спикер.

Лазуткин подчеркнул, что сервис электронной очереди предназначен для облегчения работы ТЦК и более удобного получения услуг для людей.

"Это все должно применяться и, соответственно, работать для людей, желающих уточнить свои данные в ТЦК и СП", — добавил он.

Спикер Минобороны отметил, что сейчас сервис электронной очереди работает только в тестовом режиме.

Напомним, в Минобороны ответили, сколько людей обновили данные через "Резерв+". В ведомстве сообщили, что мобильное приложение стало самым популярным способом выполнения нормы закона о воинскомом учете.

Читайте также ведущие новости дня: