Проблеми з електронною чергою до ТЦК: в Міноборони дали пояснення

За словами речника МОУ Дмитра Лазуткіна, сервіс поки що працює в тестовому режимі.

У Києві зафіксовано збої в роботі електронної черги до ТЦК, через які військовозобов'язані не могли скористатися цією послугою. У Міністерстві оборони України опрацьовують усі відомі випадки, щоб вирішити проблему.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Кожен випадок вивчається. Зв'язуємося з територіальними центрами комплектування, і відповідна робота проводиться для того, щоб допомогти, якщо виникають якісь технічні проблеми", – сказав речник.

Лазуткін наголосив, що сервіс електронної черги призначений полегшити роботу ТЦК та зробити зручнішим отримання послуг для людей.

"Це все має застосовуватися і, відповідно, працювати для людей, які хочуть уточнити свої дані в ТЦК та СП", – додав він

Речник Міноборони зазначив, що наразі сервіс електронної черги працює тільки у тестовому режимі.

Нагадаємо, у Міноборони відповіли, скільки людей оновили дані через "Резерв+". у відомстві повідомили, що мобільний застосунок став найпопулярнішим способом виконання норми закону про військовий облік.

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