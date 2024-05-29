По всій Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: причина

Вся Україна – ракетна небезпека через виліт винищувача МіГ-31К в РФ
Увечері 29 травня на всій території України була оголошена повітряна тривога.
Тривогу оголосили через вилiт винищувaча МiГ-31К в Росії.
"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Раніше повідомлялося, що надвечір, 29 травня, у Харкові пролунала серія вибухів.
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