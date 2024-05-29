Россияне обстреливают Волчанск из "Сонцепеков" термобарическими боеприпасами

Оккупационная армия Российской Федерации обстреливает Волчанск в Харьковской области из тяжелых огнеметных систем ТОС2 "Сонцепек" термобарическими боеприпасами, а также часто управляемыми авиационными бомбами.

Об этом заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемаратона.

"Большую часть города контролируют украинские Силы обороны. Наземные штурмы враг сочетает с авиационными ударами, чтобы добиться успеха. Также по Волчанску враг наносит удары термобарическими боеприпасами, уничтожая на своем пути застройку и гражданскую инфраструктуру", — подчеркнул военный.

По словам Волошина, преимущественно оккупанты пытаются прорваться штурмовыми подразделениями при поддержке техники. Это и легкобронированная техника, и гольф-кары, багги и кроссовые мотоциклы.

"Если группы добрались до своей цели, то пытаются закрепиться. Если не удалось, то это для них "билет в один конец": они там остаются, потому что наши военнослужащие Сил обороны их уничтожают", — заявил Назар Волошин.

Напомним, спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх сообщит , какая ситуация в Волчанске. По его словам, Силы обороны не разрешают захватчикам закрепиться в городе.

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