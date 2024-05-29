Воздушные силы сообщили о пусках управляемых бомб: где опасность

Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации РФ.
В среду, 29 мая, Воздушные силы сообщили о пусках управляемых авиационных бомб. На Харьковщине и Донетчине была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ
"Пуски управляемых авиационных бомб в Харьковской и Донецкой областях", — говорится в сообщении.
Тревога в областях была объявлена в 08:37. Воздушные силы предупреждали об активности тактической авиации РФ на северо-восточном и восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Как сообщалось, сегодня утром в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе запуска ракет.