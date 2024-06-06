Мобілізація в Україні: нардеп повідомив, скільки треба новобранців

На думку депутата і волонтера Руслана Горбенка, цього року вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.

Мобілізація в Україні триває, цьогоріч треба поповнити лави ЗСУ на 100-110 тисяч осіб.

Про це повідомив нардеп і волонтер Руслан Горбенко в інтерв'ю "Укрінформу".

На думку депутата, цього року вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців.

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"Зараз командування і військові на фронті зазначають, що потреба в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб", – сказав він.

Політик додав, що під час планування контрнаступу під керівництвом головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виникла потреба у мобілізації 500 тисяч українців, проте допомога від іноземних партнерів, на жаль, затримувалась, і коли новим головнокомандувачем призначили Олександра Сирського, був затверджений план оборони на цей рік, який не передбачав залучення такої великої кількості нових військових.

"Також важливо враховувати, що для забезпечення призову 500 тисяч осіб необхідна зброя та величезний фінансовий ресурс для їхнього навчання й утримання", - підкреслив Горбенко.

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, чи треба проходити ВЛК щорічно.