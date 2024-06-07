Наступ ЗС РФ: окупанти просунулися на Харківщині

Росіяни просунулися біля двох населених пунктів у Харківській області - міста Вовчанськ та села Іванівка.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Кадри з геолокацією, які були опубліковані у четвер, 6 червня, свідчать про те, що ворогам вдалося просунутися у межах Стариці, яка розташована південно-західніше Вовчанська,

"Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна 6 червня. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 червня, вказують на те, що російські війська просунулися на північний захід від Іванівки (на південний схід від Куп'янська) під час механізованої атаки у складі взводу...", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що 6 червня російські окупаційні війська окупували село Іванівка у Харківській області. Про це повідомили аналітики DeepState.

"Ворог окупував Іванівку", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також внесли зміни на бойову мапу. Тепер село Іванівка перебуває у червоній зоні, що означає, що наразі воно перебуває під контролем окупантів.

Раніше стало відомо, що в Харківській області росіяни підтягують резерви та перегруповуються, щоб поновити штурми Липців та Вовчанська.

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