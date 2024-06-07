Наступление ВС РФ: оккупанты продвинулись на Харьковщине

Официальной информации от украинской власти пока нет.

Россияне продвинулись около двух населенных пунктов в Харьковской области – города Волчанск и села Ивановка.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

Кадры с геолокацией, опубликованные в четверг, 6 июня, свидетельствуют о том, что врагам удалось продвинуться в пределах Старицы, расположенной юго-западнее Волчанская,

"Русские войска недавно продвинулись юго-восточнее Купянска на фоне продолжения наземных атак вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная 6 июня. Геолокационные кадры, опубликованные 6 июня, указывают на то, что российские войска продвинулись к северо-западу от Ивановки ( юго-восточнее Купянска) во время механизированной атаки в составе взвода...", — говорится в сообщении.

Следует отметить, что 6 июня российские оккупационные войска оккупировали село Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Ивановку", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в боевую карту. Теперь село Ивановка находится в красной зоне, что означает, что оно находится под контролем оккупантов.

Ранее стало известно, что в Харьковской области россияне подтягивают резервы и перегруппировываются, чтобы возобновить штурмы Липцев и Волчанска.

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