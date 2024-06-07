ВС РФ массированно ударили по Украине: все детали атаки

Сегодня ночью российская армия совершила очередную атаку ракетами Х-101 и ударными БПЛА "Shahed" по Украине.

Все детали очередной террористической атаки россиян, что удалось повредить РФ, что об этом говорят власти и как ответили на это ВСУ – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Всего в атаке было задействовано 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/555 и 53 ударных беспилотника "Shahed".

Впрочем, без разрушений, к сожалению, не обошлось — в Киевской области загорелся промышленный объект. В течение всей ночи враг атаковал область БПЛА и ракетами. Тревога продолжалась 4 часа. В регионе работали силы ПВО.

Как пишут мониторинговые паблики, над областью всю ночь фиксировали "Шахеды". Известно, что несколько дронов удалось сбить.

Куда попал враг

На фоне постоянных отключений света по всей стране, в Сети сразу начали волноваться, не попал ли враг по очередному энергетическому объекту. Впоследствии в Минэнерго это прокомментировали и заявили, что хотя главной целью врага является тотальный блэкаут в Украине — в ночь на 7 июня энергетика повреждений не получила.

Как уточнили в Воздушных силах, враг атаковал Украину беспилотниками и ракетами сразу по нескольким разным направлениям. Сбивать воздушные цели врага пришлось в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Киевской и Хмельницкой областях. Кроме Киевщины, под удар врага также попал Чугуев Харьковской области. К счастью, там дрон просто попал в землю, однако его обломки изрубили все, что было вокруг.

"Чугуев. В результате попадания БПЛА в землю повреждены автомобиль, забор, водопроводная труба, окна девятиэтажного и пятиэтажного домов, амбулатория, магазин, отделение Укрпочты, помещение СТО", — сообщил Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА.

Ответ ВСУ

Две радиолокационные станции (РЛС) были повреждены в результате ночной атаки беспилотников на военную базу россиян во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает издание ASTRA.

В сообщении говорится, что о повреждениях рассказали источники в экстренных службах аннексированного региона. Также утверждается, что повреждения якобы были незначительными.

Военная часть, атакованная украинскими дронами, расположена в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВАЯ МАССИРОВАННАЯ АТАКА ПО УКРАИНЕ: куда попали рашисты?! Кадры с места попаданий!

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