Зеленський пояснив, кого і чому боїться Путін

Президент РФ Володимир Путін дуже сильно боїться українців. Річ у тім, що він сам у собі невпевнена людина.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський.

Як стверджує головнокомандувач, впевнені люди з великою армією, велика держава, з такими надрами – ядерною зброєю не погрожують світу.

"Сміливі люди ядерною зброєю не погрожують цивілізації, існуванню Землі, фактично всьому живому. Тому для мене психотип цього типу абсолютно зрозумілий. Розуміючи це, ми повинні міцно стояни на своєму", – наголосив український лідер.

Раніше Зеленський заявив, що Путіна треба "спустити з неба на землю".

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