Зеленський відвідав Донеччину: що відомо

У п'ятницю, 19 квітня, президент здійснив поїздку до Донеччини. Зеленський відвідав наших захисників, які проходять лікування в медичній роті 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також лідер поспілкувався з бійцями, відзначив їх державними нагородами.

Про це головнокомандувач повідомив у Telegram.

Зеленський зустрівся з бійцями на Донеччині та провів нараду щодо ситуації в регіоні

"Цінуємо роботу наших медиків. Дякую, що докладаєте всіх зусиль заради життів наших воїнів, за те, що лікуєте наших бійців і служите Україні!", – наголосив президент.

Як зазначається, Зеленський також:

провів нараду щодо безпекової ситуації в регіоні та захисту людей;

заслухав доповіді генерала Содоля, голови ОВА Філашкіна, керівників управлінь СБУ та Нацполіції;

оглянув будівництво фортифікацій, адже на цьому напрямку має бути зосереджено максимум зусиль.

"Дякую всім, хто захищає нашу державу і людей. Дякую кожному й кожній, хто щодня працює заради України", – зауважив лідер.

Раніше Зеленський відреагував на потужні ракетні удари по Дніпру й області.

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