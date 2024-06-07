Путін почав виводити своїх дочок у світ: для чого насправді він це робить

Російський президент Володимир Путін почав виводити своїх дочок Марію Воронцову та Катерину Тихонову у публічний простір, що раніше було характерним для дітей інших представників російської еліти. Такі кроки в путінській Росії робляться задля убезпечення себе та забезпечення майбутнього для своїх дітей.

Про це пише The Times.

Цього тижня на міжнародному економічному форумі в Санкт-Петербурзі виступили обидві доньки Путіна - 39-річна ендокринолог Марія Воронцова та 37-річна менеджер і танцівниця Катерина Тихонова. Це перший випадок, коли вони з'явилися разом на одному заході, адже раніше їхній батько уникав будь-якого публічного визнання їхньої присутності.

The Times зазначає, що окрім доньок Путіна, на форумі були присутні й інші родичі російської еліти, зокрема, Ксенія Шойгу - донька міністра оборони РФ, Роман Ротенберг - син одного з найстаріших друзів-олігархів Путіна та Олександр Вайно - син керівника апарату очільника Кремля.

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Експерти вважають, що така "підвищена видимість" дочок президента РФ не свідчить про підготовку до династичного захоплення влади після відходу 71-річного Путіна. Натомість, на думку доцента російської політики в Університетському коледжі Лондона Бена Ноубла, це покликано гарантувати, що вони не будуть "розтоптані", коли система "розвиватиметься і передаватиметься наступному поколінню", а також забезпечити виживання самого Путіна, якщо обставини змусять його відмовитися від влади.

Політолог Катерина Шульман в інтерв'ю агентству Bloomberg висловила думку, що союзники Путіна прагнуть втягнути своїх дітей "в систему" на випадок, якщо справи підуть погано, оскільки санкції унеможливлять їхнє відправлення до шкіл і на роботу в західні країни.

"Це спосіб, за допомогою якого Путін може забезпечити вірність режиму з боку цих членів еліти, переконавшись, що вони знають, що про них піклуються, і що про їхніх дітей піклуються", - підсумував Бен Ноубл.

Нагадаємо, питання, хто може замінити Путіна на кривавому престолі, не зникає з повістки. Аналітики назвали того, кому диктатор може передати трон. Про кого йдеться, хто матір спадкоємця і як кремлівський дід уявляє собі такий сценарій - читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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