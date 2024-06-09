Байден и Макрон обсудили войну в Украине: "Вся Европа будет под угрозой"

Байден, в частности, уверен, что Путин не остановится на войне в Украине, а пойдет дальше.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с президентом США Джозефом Байденом. Лидеры государств обсудили, в частности, ситуацию в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

Президенты отметили поддержку Украины в войне с Россией.

"Это гораздо больше, чем Украина. Вся Европа будет под угрозой, но мы этого не допустим... Соединенные Штаты крепко стоят на стороне Украины. Мы стоим на стороне наших союзников. И мы на стороне Франции", – заявил Байден.

Он убежден, что российский диктатор Владимир Путин не остановится на достигнутом в Украине, а пойдет дальше.

Лидер Франции поблагодарил Байдена и Соединенные Штаты за участие в помощи нашему государству и отметил общность взглядов Вашингтона и Парижа на войну, в которой "на карту поставлена безопасность и стабильность" Европы.

Он добавил, что надеется, что участники G7 во время встречи подтвердят обязательство предоставить Украине помощь в размере 50 миллиардов долларов.

На саммите НАТО, который состоится в июле этого года в Вашингтоне, будут проходить важнейшие для Украины события.

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