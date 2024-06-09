Байден і Макрон обговорили війну в Україні: "Вся Європа буде під загрозою"

Байден, зокрема, переконаний, що Путін не зупиниться на війні в Україні, а піде далі.

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Лідери держав обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Президенти наголосили на підтримці України у війні з Росією.

"Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо... Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції", – заявив Байден.

Він переконаний, що російський диктатор Владімір Путін не зупиниться на досягнутому в Україні, а піде далі.

Натомість лідер Франції подякував Байдену та Сполученим Штатам за участь у допомозі нашій державі та відзначив спільність поглядів Вашингтона та Парижа на війну, в якій "на карту поставлено безпеку та стабільність" Європи.

Він додав, що сподівається, що учасники G7 під час зустрічі підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів.

Додамо, на саміті НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вашингтоні, відбуватимуться найважливіші для України події.

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