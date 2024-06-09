Байден і Макрон обговорили війну в Україні: "Вся Європа буде під загрозою"

Байден, зокрема, переконаний, що Путін не зупиниться на війні в Україні, а піде далі.
Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з президентом США Джозефом Байденом. Лідери держав обговорили, зокрема, ситуацію в Україні.
Про це повідомляє Reuters.
Президенти наголосили на підтримці України у війні з Росією.
"Це набагато більше, ніж Україна. Вся Європа буде під загрозою, але ми цього не допустимо... Сполучені Штати міцно стоять на боці України. Ми стоїмо на боці наших союзників. І ми на боці Франції", – заявив Байден.
Він переконаний, що російський диктатор Владімір Путін не зупиниться на досягнутому в Україні, а піде далі.
Натомість лідер Франції подякував Байдену та Сполученим Штатам за участь у допомозі нашій державі та відзначив спільність поглядів Вашингтона та Парижа на війну, в якій "на карту поставлено безпеку та стабільність" Європи.
Він додав, що сподівається, що учасники G7 під час зустрічі підтвердять зобов'язання надати Україні допомогу у розмірі 50 мільярдів доларів.
Додамо, на саміті НАТО, який відбудеться в липні цього року у Вашингтоні, відбуватимуться найважливіші для України події.
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