Ворог має просування: військовий аналітик розповів про найгарячіші ділянки на Донеччині

На Покровському напрямку ворог зосередив близько трьох бригад.

Наразі найважча ситуація на Донеччині - на Покровському напрямку та в районі міста Часів Яр.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

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Він стверджує, що у районі Часового Яру окупанти мають певні тактичні успіхи, а на Покровському напрямку ворог зосередив близько трьох бригад.

"На цьому напрямку окупанти створили перевагу в живій силі 1:3. Тобто трьом бригадам сухопутних військ країни-окупанта протистоїть фактично одна бригада Збройних сил України. І, як бачимо, протистоять успішно”, — зазначив Снєгирьов.

За його словами, просування російської армії має тактичний характер. Як він пояснив, "це кілька сотень метрів".

Перевага в живій силі окупаційних військ компенсується коштом саме тактико-технічних характеристик західного озброєння у ЗСУ. У західних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) дальність ураження в півтора-два рази вища, ніж у радянських і російських РСЗВ, які є на озброєнні окупантів", - підкреслив Снєгирьов.

Снєгирьов додав, що нові надходження західної військової допомоги ще більше допоможуть Силам оборони України протистояти противнику.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), росіяни, ймовірно, захопили ще одне село на Харківщині.

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