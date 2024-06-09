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Росіяни, ймовірно, захопили ще одне село на Харківщині - ISW

Росіяни, ймовірно, захопили ще одне село на Харківщині - ISW

Окупанти просуваються на певних ділянках / Фото: Associated Press

Українська сторона не коментує інформацію.

Російські війська, ймовірно, нещодавно захопили село Глибоке на північ від Липців, що у Харківській області. 

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW). 

Геолокаційні дані від 7 червня показують, що російські війська, ймовірно, продовжують наступ на південь Глибокого та, можливо, захопили це село.

Зокрема, боєць із позивним Мучной повідомив, що село перейшло від росіян до "сірої зони". За його даними, наразі за нього точаться бої - захисники України намагаються вибити росіян з цього села. 

Нагадаємо, РФ перекидає війська з Херсонщини на Харківщину, оскільки її війська тут сильно загрузли та потрібне підкріплення. 

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