Вибори до Європарламенту: в ЄС розпочалася "супернеділя"

В Європейському Союзі 9 червня стартувала "супернеділя" виборів до Європейського парламенту – виборці визначатимуть, хто формуватиме політику ЄС на найближчі п’ять років.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вибори у неділю, 9 червня є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування, яке розпочалося в четвер, 6 червня.

На виборах буде визначено наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.

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Європейський парламент заявив, що оприлюднить результати екзитполу по всьому ЄС приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат – після опівночі за київським часом.

Опитування прогнозують, що ліберали та "зелені" втратять місця, а ультраправі депутати, за прогнозами, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.

Голосування вже пройшло у Нідерландах, Чехії, Ірландії, Латвії, Словаччині та на Мальті. Загалом понад 370 млн європейських громадян мають право голосувати у 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європарламенту.

Нагадаємо, Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами.

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