Вибори до Європарламенту: в ЄС розпочалася "супернеділя"

Вибори до Європарламенту стартували 6 червня.
В Європейському Союзі 9 червня стартувала "супернеділя" виборів до Європейського парламенту – виборці визначатимуть, хто формуватиме політику ЄС на найближчі п’ять років.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вибори у неділю, 9 червня є головним і останнім днем із чотириденного циклу голосування, яке розпочалося в четвер, 6 червня.
На виборах буде визначено наступний склад Європейського парламенту і, опосередковано, склад виконавчого органу ЄС – Європейської комісії.
Європейський парламент заявив, що оприлюднить результати екзитполу по всьому ЄС приблизно о 21:30 за Києвом, а перший попередній результат – після опівночі за київським часом.
Опитування прогнозують, що ліберали та "зелені" втратять місця, а ультраправі депутати, за прогнозами, посилять свої позиції у порівнянні з результатами минулих європейських виборів 2019 року.
Голосування вже пройшло у Нідерландах, Чехії, Ірландії, Латвії, Словаччині та на Мальті. Загалом понад 370 млн європейських громадян мають право голосувати у 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європарламенту.
Нагадаємо, Орбан йде на вибори до Європарламенту з проросійськими гаслами.
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