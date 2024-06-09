В баре в Мексике обрушился балкон: есть погибшие

Люди упали с высоты около шести метров.

В одном из мексиканских ночных заведений произошел обвал балкона. В результате падения с третьего уровня погибли три человека, еще, по меньшей мере, 15 пострадали.

Об этом пишет Prensa Libre.

Инцидент произошел в баре Rich в мексиканском городе Сан-Луис-Потосе. Там происходило мероприятие, связанное с ожидаемым выступлением певца Кевина Морено, на которое собралась немалая толпа.

Внезапно вблизи заведения обрушились стеклянные перила, люди упали с примерно шестиметровой высоты.

В клубе после этого началась паника и толкотня, что привело к увеличению количества пострадавших. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Напомним, в Мексике кандидат в мэры был застрелен во время встречи с избирателями.

В одном из баров в Мексике обрушился балкон: есть погибшие

Читайте также: