В баре в Мексике обрушился балкон: есть погибшие

Люди упали с высоты около шести метров.
В одном из мексиканских ночных заведений произошел обвал балкона. В результате падения с третьего уровня погибли три человека, еще, по меньшей мере, 15 пострадали.
Об этом пишет Prensa Libre.
Инцидент произошел в баре Rich в мексиканском городе Сан-Луис-Потосе. Там происходило мероприятие, связанное с ожидаемым выступлением певца Кевина Морено, на которое собралась немалая толпа.
Внезапно вблизи заведения обрушились стеклянные перила, люди упали с примерно шестиметровой высоты.
В клубе после этого началась паника и толкотня, что привело к увеличению количества пострадавших. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Напомним, в Мексике кандидат в мэры был застрелен во время встречи с избирателями.
Читайте также: