В одеському сквері трагічно загинула дитина (фото)

Хлопчик помер на місці від отриманих травм.

В Одесі у сквері 7-ї станції Великого Фонтану загинув 13-річний хлопчик. Ще один підліток травмувався.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За їхніми даними, двоє підлітків бавилися у непрацюючому фонтані та забралися на його верхню бетонну конструкцію, яка обвалилася.

"Один хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження та загинув на місці, а другий — травмував палець на руці. Його доправили до лікарні", - уточнили правоохоронці.

Фото: ГУ НП в Одеській області

Тіло загиблого слідчі доправлять на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Правову кваліфікацію події буде надано після встановлення всіх її обставин.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік застрелив 20-річну дівчину.

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