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На Рівненщині чоловік застрелив 20-річну дівчину

На Рівненщині чоловік застрелив 20-річну дівчину

На місці події / Фото: ГУ НП у Рівненській області

Медики не змогла врятувати життя постраждалій.

У Рівненській області 29-річний чоловік з мисливської рушниці застрелив свою 20-річну співмешканку. Куля влучила у голову дівчини.

Про це повідомила поліція регіону.

Зловмисник викликав "швидку": медики, які прибули на місце виклику, лише констатували смерть дівчини.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування.

Відповідно до огляду у медзакладі 29-річний чоловік був тверезий. Рушницю, яка була зареєстрована в установленому законодавством порядку, вилучили та скеровуватимуть на експертизу.

Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці виявили мертвою 12-річну Дарію Волошину, яка зникла  у Полтаві. На її тілі були ознаки насильницької смерті. Поліція розпочала кримінальне провадження. 

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