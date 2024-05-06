На Полтавщині чоловік жорстоко вбив двох людей через гроші

На Полтавщиніі чоловік позбавив життя знайомих через гроші. Раніше він вже мав проблеми із законом.

Про це стало відомо з тексту вироку, оприлюдненого у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

За даними слідства, наприкінці 2021 року у знайомої родини чоловік позичив 1 тисячу євро. Приблизно за рік, у жовтні 2022-го, прийшов до них додому, аби обговорити питання боргу. Під час розмови у господаря подвір’я виник конфлікт із обвинуваченим.

"Останній вирішив викрасти гроші у родини. Взяв предмет типу клинка ножа та не менше шести разів вдарив власника дому у грудну клітину, спину, шию та руки, а після цього ― ще п’ять разів ударив по голові твердим тупим предметом. Чоловік помер на місці. Після цього, за даними правоохоронців, обвинувачений пішов до будинку, біля якого зустрів дружину потерпілого. Їй він завдав не менше 32 ударів лезом в обличчя та руки, а тупим предметом ― не менше 8 ударів у голову та декілька по руках. Жінка також померла. У будинку обвинувачений викрав 3800 доларів та близько 34 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка затримали на Львівщині за два дні після убивства. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а також з нього мають стягнути понад 62 тисячі гривень витрат на експертизи.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

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