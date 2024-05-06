Як запустити процес схуднення без дієт та спорту

Як запустити процес схуднення, як прискорити метаболізм: і це не лише правильне харчування

Як схуднути швидко та безболісно для здоров'я, як запустити процес схуднення? Існує багато рецептів, порад, дієт. Науково доведено, що для схуднення важливо налагодити правильний метаболізм.

Що таке метаболізм та від чого він залежить

Метаболізм – це всі хімічні реакції в організмі, які підтримують його життєдіяльність. На метаболізм впливають різноманітні фактори, як, наприклад, вік, дієта, стать, розмір тіла та стан здоров’я.

Саме метаболізм відповідає за перетворення поживних речовин на енергію, яку організм використовує для дихання, руху, перетравлення їжі, циркуляції крові та відновлення пошкоджених тканин і клітин.

Метаболізмом також називають обмін речовин або кількість калорій, які спалюються у стані спокою, так званий базальний метаболізм. Чим вищий рівень метаболізму, тим більше калорій втрачається. Тобто для того, щоб швидше схуднути, тобі потрібно «розігнати» метаболізм.

Багато людей вважають, що під час схудненні жир кудись зникає, спалюється для відновлення дефіциту енергії. Але це не зовсім так. За словами лікаря Дмитра Завертиленка, жир не спалюється, а трансформується в енергію та продукти метаболізму. Тобто жир перетворюється на енергію, вуглекислий газ та воду. Жир іде на дихання, виділення рідини, наприклад потовиділення та регулювання температури тіла.

Більшість людей вважають, що жир спалюється і йде у вигляді поту, але насправді, це не так. Як зазначає Дмитро Завертиленко, "вчені підрахували, що близько 84% жиру виходить саме у вигляді вуглекислого газу" і лише 16% виходить з тіла через природні рідини, у тому числі у вигляді поту.

Як запустити процес схуднення

Тому для схуднення важливо вести рухливий спосіб життя, регулярно займатися спортом, під час яких виділяється багато вуглекислого газу. Саме цей процес часто і забезпечує спалювання калорій, допомагає покращити, відновити метаболізм, зменшуючи жир.

Але не лише фізичні навантаження прискорюють перетворення жиру, існує багато дихальних технік, які допомагають запустити процес схуднення.

Відомий актор Мікі Ресуке поділився однією з них, яка допомогла йому схуднути без дієт та тренувань.

Всього за 50 днів він схуд на 13 кілограмів, талія зменшилася на дванадцять сантиметрів, а відсоток жиру в організмі знизився з 25 до 6,6 відсотка. Але це ще не все, за словами актора, його волосся стало густішим, шкіра світліша і в цілому він виглядає молодшою.

Все почалося з болю спині. Щоб її позбутися, Ресуке використовував техніку дихання -- "метод довгого дихання", яку порадив йому лікар. Разом зі зменшенням болю актор помітив і інші, вище наведені зміни.

Як виконується та працює метод "довгого дихання"

Встаньте прямо, поставте одну ногу перед собою, а іншу відведіть назад, трохи повернувши ступню назовні, зберігаючи при цьому стегна прямими.

Перенесіть всю вагу тіла на задню ногу і трохи відведіть верхню частину тіла назад.

Повільно вдихніть протягом трьох секунд і підніміть руки над головою, витягнувши руки.

Потім енергійно видихніть протягом семи секунд, напружуючи м'язи тіла, і підніміть руки на висоту плечей.

Вправу потрібно повторювати протягом двох-п'яти хвилин та виконувати щодня. Важливо також робити довгі та глибокі вдихи.

Що таке бодіфлекс або як схуднути завдяки правильному диханню

Боді-флекс — популярна техніка дихання для підтримання ваги у нормі. Зазвичай ми дихаємо поверхнево. Коли ми переходимо на глибоке діафрагмальне дихання, організм отримує набагато більше кисню, відповідно виділяється більше вуглекислого газу. Техніка боді-флексу поєднує глибоке діафрагмальне дихання, вакуум живота, що стимулює внутрішні органи та робить самомасаж, та статичні вправи, які залучають усі м’язи. Перші результати, як стверджують фахівці можна побачити за 14 днів за умови, якщо регулярного тренуватися.

Техніка має багато прихильників та протипоказань також. Протипоказаннями можуть бути всі види захворювань на стадії загострення.

Одного дихання недостатньо

Дихальні вправи - гарний спосіб запустити процес схуднення, зняти стрес, розслабитися, що також може сприяти втраті ваги. Організм забезпечується достатньою кількістю кисню, що корисно для мозку. Однак для довготривалого ефективного схуднення, вам не вдасться уникнути здорового харчування та фізичних вправ.

Як зазначає Дмитро Завертиленко, для схуднення не достатньо "просто багато дихати, процес трансформації жиру — це складіша історія".

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