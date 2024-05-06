Как запустить процесс похудения без диет и спорта

Как запустить процесс похудения, как ускорить метаболизм: и это не только правильное питание

Как похудеть быстро и безболезненно для здоровья, как запустить процесс похудения? Есть много рецептов, советов, диет. Научно доказано, что для похудения важно наладить правильный метаболизм.

Что такое метаболизм и от чего он зависит

Метаболизм – это все химические реакции в организме, поддерживающие его жизнедеятельность. На метаболизм влияют различные факторы, как возраст, диета, пол, размер тела и состояние здоровья.

Именно метаболизм отвечает за превращение питательных веществ в энергию, которую организм использует для дыхания, движения, переваривания пищи, циркуляции крови и восстановления поврежденных тканей и клеток.

Метаболизмом также называют обмен веществ или количество сжигаемых в состоянии покоя калорий, так называемый базальный метаболизм. Чем выше уровень метаболизма, тем больше калорий теряется. То есть для того чтобы быстрее похудеть, тебе нужно «разогнать» метаболизм.

Многие считают, что во время похудения жир куда-то исчезает, сжигается для восстановления дефицита энергии. Но это не совсем так. По словам врача Дмитрия Завертиленко, жир не сжигается, а трансформируется в энергию и продукты метаболизма. То есть жир превращается в энергию, углекислый газ и воду. Жир идет на дыхание, выделение жидкости, например потоотделение и регулировку температуры тела.

Большинство людей считают, что жир сжигается и уходит в виде пота, но на самом деле это не так. Как отмечает Дмитрий Завертиленко, "ученые подсчитали, что около 84% жира выходит именно в виде углекислого газа" и только 16% выходит из тела через природные жидкости, в том числе в виде пота.

Как запустить процесс похудения

Поэтому для похудения важно вести подвижный образ жизни, регулярно заниматься спортом, во время которых выделяется много углекислого газа. Именно этот процесс часто и обеспечивает сжигание калорий, помогает улучшить, восстановить метаболизм, уменьшая жир.

Но не только физические нагрузки ускоряют превращение жира, существует много дыхательных техник, помогающих запустить процесс похудения.

Известный актер Мики Ресуке поделился одной из них, которая помогла ему похудеть без диет и тренировок.

Всего за 50 дней он похудел на 13 килограммов, талия снизилась на двенадцать сантиметров, а процент жира в организме снизился с 25 до 6,6 процента. Но это еще не все, по словам актера, его волосы стали гуще, кожа светлее и в целом он выглядит моложе.

Все началось с боли в спине. Чтобы ее избавиться, Ресуке использовал технику дыхания – "метод длинного дыхания", которую посоветовал ему врач. Вместе с уменьшением боли актер заметил и другие выше приведенные изменения.

Как выполняется и работает метод "длинного дыхания"

Встаньте прямо, поставьте одну ногу перед собой, а другую отведите назад, слегка повернув ступню наружу, сохраняя при этом бедра прямыми.

Перенесите весь вес тела на заднюю ногу и отведите немного верхнюю часть тела назад.

Медленно вдохните в течение 3рех секунд и поднимите руки над головой, вытянув руки.

Затем энергично выдохните в течение 7еми секунд, напрягая мышцы тела, и поднимите руки на высоту плеч.

Упражнение необходимо повторять в течение двух-пяти минут и делать раз в день. Важно также делать длинные и глубокие вдохи.

Что такое бодифлекс или как похудеть благодаря правильному дыханию

Боди-флекс – популярная техника дыхания для поддержания веса в норме. Обычно мы дышим поверхностно. Когда мы переходим на глубокое диафрагмальное дыхание, организм получает еще больше кислорода, соответственно выделяется больше углекислого газа. Техника боди-флекса сочетает глубокое диафрагмальное дыхание, вакуум живота, стимулирующий внутренние органы и самомассаж, и статические упражнения, которые привлекают все мышцы. Первые результаты, как утверждают специалисты, можно увидеть за 14 дней при условии регулярных тренировок.

Техника имеет много поклонников и противопоказаний также. Противопоказаниями могут быть все виды заболеваний на стадии обострения.

Одного дыхания недостаточно

Дыхательные упражнения – хороший способ запустить процесс похудения, снять стресс, расслабиться, что также может способствовать потере веса. Организм обеспечивается достаточным количеством кислорода, что полезно для мозга. Однако для длительного эффективного похудения вам не удастся избежать здорового питания и физических упражнений.

Как отмечает Дмитрий Завертиленко, для похудения недостаточно "просто много дышать, процесс трансформации жира — это более сложная история".

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