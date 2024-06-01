Магнитные бури в июне 2024 года: календарь

До конца 2024 года Солнце будет находиться на пике своей активности, поэтому метеоэксперты прогнозируют дальнейшее увеличение частоты и силы магнитных бурь.

В июне 2024 года возможны магнитные бури низкой и средней интенсивности.

Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды США.

В последний день весны ударила мощная магнитная буря красного уровня. Будет штормить и 1 июня.

2 июня возмущение геомагнитного поля Земли снизится до зеленого уровня.

А уже 9 июня К-индекс магнитных бурь составит всего 2-3 балла. Однако 9 июня он снова повысится до опасных 4 баллов.

Мощность магнитной бури измеряют с помощью К-индекса. Он может составлять от двух до девяти баллов. Опасный период на прогнозах обозначают красным, средний – желтым, а спокойный – зеленым.

Магнитная буря – это результат взаимодействия солнечного ветра с магнитным полем Земли. Бури продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность, по данным метеорологов, оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Что нужно делать в период магнитной бури

Следить за самочувствием: будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям во время магнитной бури

Уделить внимание здоровью и отдыху: возможно, вам понадобится больше отдыха и релаксации во время магнитной бури. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна, занимайтесь расслабляющими практиками

Старайтесь избегать ситуаций, которые могут вызвать стресс или напряжение. Это может включать в себя избегание конфликтных ситуаций или перегрузок работы в период магнитной бури

Проводите время на свежем воздухе: для некоторых метеозависимых людей пребывание на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто пребывание на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие

Напомним, Землю накрыла самая большая за 20 лет геомагнитная буря. В ночь на 11 мая ее K-индекс был максимальной отметки — 9. Из-за серии солнечных вспышек, ставших причиной мощных магнитных бурь, в Украине заметили полярное сияние.

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