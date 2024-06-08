РФ придумала новый способ защитить Крымский мост – данные британской разведки

Разведка Великобритании проанализировала последние мероприятия по обороне Крымского моста, осуществляемые оккупантами.

Об этом говорится в посту Минобороны Британии в соцсети Х (Twitter).

Британская разведка обратила внимание на новые спутниковые снимки Крымского моста. На одном из них видны 8 барж, которые, очевидно, должны защищать мост от морских дронов. По их информации, установка барж началась 10 мая и завершилась 22 мая.

Спутниковые снимки Крымского моста, на которых видны 8 защитных барж / Фото: twitter.com/DefenceHQ

"Эти баржи были размещены российскими силами в попытке защитить мост и судоходный канал, сократив зону доступа для украинских морских беспилотников", – говорится в обзоре.

Предыдущие защитные баржи были повреждены штормами, что снизило их эффективность.

Ранее участники партизанского движения "АТЕШ" зафиксировали, что к Крымскому мосту оккупанты стягивают ПВО и баржи.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КРЫМСКИЙ МОСТ ГОТОВЯТ К МОЩНЫМ УДАРАМ: партизаны показали доказательства!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.